В Югре ликвидированы все ранее локализированные природные возгорания

В ХМАО потушили все ранее локализованные лесные пожары. Однако огнеборцы продолжают работу в Нижневартовском районе – там бушует лесной пожар на площади 80 гектаров. Как сообщают депнедра, используется необходимое спецоборудование, техника.

«За прошедшие сутки в регионе потушили: одни ландшафтный пожар на площади 30 га в Нижневартовском районе; восемь лесных пожаров на площади 5568,8 га в Кондинском и Нижневартовском районах», – говорится в сообщении.

Отметим, что с начала пожароопасного сезона 28 апреля в ХМАО уже ликвидировали 130 ландшафтных и 205 лесных пожаров, а также пять возгораний на особо охраняемых природных территориях.