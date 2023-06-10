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Пятилетней девочке из Югры понадобилась операция после игры на детской площадке

Врачи Нижневартовска спасли пятилетнюю девочку после неудачной игры на детской площадке

Пятилетнюю девочку перевезли в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу после неудачной игры на детской площадке. Она получила перемолом затылочной кости, сообщил в своих соцсетях глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

«Переезд проходил на искусственной вентиляции легких, при полной аппаратной поддержке. Врачи преодолели в общей сложности 160 километров. Важно было доставить девочку на операционный стол как можно быстрее, чтобы не развился отек мозга», – добавил глава ведомства.

Врачи заранее подготовили операционную, чтобы не терять ни минуты времени. Анестезиолог Алексей Томилин обеспечил наркоз с учетом положения ребенка на животе с ротацией вправо – оперировать необходимо было затылочную область. А нейрохирург Дмитрий Пантелеев провел краниотомию – устранил вдавленный перелом затылочной кости справа.

Во время операции перед врачами стояла сложная задача. Острые отломки давили на венозный синус головного мозга и важно было не повредить его при их извлечении.

Сейчас девочка успешно восстановилась после операции и уже отправилась домой. Она провела в больнице 12 дней.


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Сегодня в 16:10, просмотров: 169, комментариев: 0
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