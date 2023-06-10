В Югре отправили в отставку директора управления автодорог Сергея Аксенова

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление об уходе в отставку директора управления автомобильных дорог Сергея Аксенова. Его полномочия прекращены с 9 июня. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Прекратить полномочия директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» Аксенова Сергея Васильевича 9 июня 2023 года. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в установленном порядке расторгнуть трудовой договор», – говорится в распоряжении.

Сейчас временно исполняющим обязанности директора назначили первого заместителя Юрия Агалакова.

Напомним, что Сергей Аксенов возглавлял ведомство с августа 2018 года.