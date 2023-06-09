Четырех югорчан оштрафовали за отдых в лесу

Четырех жителей Нижневартовского района оштрафовали за отдых в лесном массиве. Нарушители заплатят штрафы в размере от 1 000 до 3 000 рублей, сообщается на сайте Природнадзора ХМАО.

«При проведении мероприятия по лесной охране 3 июня установлено 4 гражданина, пребывающих в лесах. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, за что предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что на территории округа действует особый противопожарный режим. Югорчанам запрещено посещать леса и въезжать в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для охоты и рыболовства в поймах крупных рек.

За последние сутки в ХМАО потушили 15 лесных пожаров на площади 109,89 га. Всего с начала пожароопасного периода в регионе ликвидировали 128 ландшафтных пожаров, 191 лесной пожар и 3 возгорания на землях ООПТ.