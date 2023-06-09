Губернатор Югры получила почетную грамоту от президента России

Владимир Путин отметил работу Натальи Комаровой по эффективному выполнению задач государственной важности, и наградил ее почетной грамотой. В руки губернатору Югры эту грамоту передал заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

Как отмечает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, Наталья Комарова уделяет огромное внимание поддержке югорчан, призванных в вооруженные силы в рамках мобилизации, а также решивших отправиться туда в качестве добровольцев. Для участников боевых действий предусмотрены серьезные меры поддержки – 250 тысяч рублей при заключении контракта, 250 тысяч рублей при его расторжении, а также доплата 150 тысяч рублей за каждые четыре месяца службы. Это одни из лучших мер поддержки в стране.

Наталья Комарова также лично выезжала в ДНР четыре раза, помогала в сборе и доставке гуманитарных грузов, а также помощи в восстановлении Макеевки – города, с которым у Югры заключено соглашение о сотрудничестве. В этом плане губернатор Югры продемонстрировала активность даже большую, чем у многих ее коллег-мужчин из корпуса глав регионов.

Также Наталья Комарова лично инициировала и выстроила систему поддержки и реабилитации участников СВО со всей страны – для этого используется инфраструктура и программы, разработанные для восстановления профессиональных спортсменов после тяжелых травм.