На автодороге «Югра» в ДТП пострадала годовалая девочка и девятилетний мальчик

Накануне, 8 июня, на автодороге «Югра» в Ханты-Мансийском районе опрокинулся автомобиль. В результате ДТП годовалая девочка и девятилетний мальчик получили травмы. В момент аварии дети перевозились с нарушением правил.

«В 11:40 на 95 км автодороги «Югра» в Ханты-Мансийском районе, 42-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Priora», по предварительным данным, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», − сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Отметим, что за минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых четыре человека получили травмы, в том числе и два ребенка.