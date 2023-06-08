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Спортсмены «серебряного возраста» покажут класс в Сургутском районе

Соревнования среди пенсионеров и предпенсионеров пройдут в Сургутском районе

Спортсмены «серебряного возраста» покажут класс в Сургутском районе
фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе 9 июня пройдет фестиваль «Спорту все возрасты покорны». Состязания стартуют в 11 часов в сквере поселка Солнечный, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Для участия в Фестивале съедутся самые спортивные активисты «серебряного возраста» из с.п. Угут, с.п. Солнечный, с.п. Сытомино, с.п. Лямина, с.п. Нижнесортымский, с.п. Ульт-Ягун, с.п. Тундрино, с.п. Русскинская, г.п. Барсово, г.п. Фёдоровский, г.п. Лянтор, г.п. Белый Яр», - рассказали подробности в пресс-службе.

Состязания пройдут в отдельных видах ГТО, скандинавской ходьбе, дартсе, корнхоле.


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Сегодня в 14:30, просмотров: 83, комментариев: 0
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