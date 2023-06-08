В Нижневартовске буйный ветер повредил сооружения для фестиваля «Самотлорские ночи»

В Нижневартовске устраняют последствия непогоды. Ночью в городе прошел ливень с градом, шквалистый ветер повалил деревья и повредил конструкции на набережной, подготовленные для фестиваля «Самотлорские ночи».

«К настоящему времени установлены баннеры, расположенные на опорах освещения. Продолжаем убирать поваленные деревья, восстанавливаем работу светофоров. Бригады работают в усиленном режиме, чтобы оперативно устранить все последствия, которые произошли по вине шквалистого ветра», - рассказал руководитель «У по ДХБ» Владимир Хвостанцев.

Также работники предприятия помогают устранять повреждения на набережной. Ветер повредил конструкции и шатры, подготовленные к проведению фестиваля «Самотлорские ночи».

«Вся набережная подготовленная к празднованию Самотлорских ночей оказалась разрушена. Сильный ветер снес буквально все шатры, насчитали 7 штук. Еще улетела палатка, разрушены рекламные конструкции, снесло растяжки с флажками и много других элементов праздничного убранства. Когда шатры улетели, они сломали гранитные плитки и повредили припаркованные машины», - говорится в группе «Типичный краб 86» в ВК.

Власти обещают, что до начала мероприятий все работы завершатся. Фестиваль состоится и пройдет в обычном формате.