Свыше 30 ДТП по вине пьяных водителей произошло в Югре с начала года

За пять месяцев 2023 года в Югре произошло 31 ДТП с участием пьяных водителей, травмы получили 45 человек. В отношении нетрезвых водителей возбуждено 293 уголовных дела и 3100 дел об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Одна из подобных аварий произошла в Сургуте. 38-летний водитель Lada Vesta не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota, Tagaz, Kia и Opel. В результате пострадали три человека, включая самого нетрезвого автомобилиста.

Для пьяных водителей предусмотрена административная и уголовная ответственность. Они могут быть лишены прав на срок до двух лет, им также грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.