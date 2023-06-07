Шквалистый ветер и ливни ожидаются в Сургуте

В Сургуте ночью 8 июня ожидаются неблагоприятные явления погоды. В городе пройдут сильные дожди и подует ветер с порывами до 15-20 м/с, сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сильный ветер с порывами до 20 м/с также прогнозируется в Нижневартовском районе, Радужном, Лангепасе, Мегионе и Покачах. Опасность урагана сохранится в течение дня. В Пыть-Яхе и Нефтеюганске к сильному ветру в ночное время добавятся ливни.

В управлении по делам ГО и ЧС дали следующие рекомендации:

Находясь на улице, опасайтесь и обходите поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

Не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании: подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах;

Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам;

Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода;

С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены;

Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах;

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

Будьте внимательней и осторожней на дороге.