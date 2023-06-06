Санврачи попросили югорчан сообщать о фактах наличия напитка «Мистер Сидр» в магазинах

Смертельного сидра, от которого по всей России скончалось 24 человека, не нашли на прилавках магазинов ХМАО. Об этом пишет «Мегаполис» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Напомним, что «Мистер Сидр» – алкогольный напиток, который производится в Самаре и продается по всей стране. СМИ стали сообщать о массовых отравлениях людей, что перед своей смертью употребляли этот сидр.

По данным специалистов, опасность представляет метанол, который мог содержаться в напитке. Региональный Роспотребнадзор просит югорчан быть внимательными. Если вы заметили в какой-нибудь торговой точке данный напиток, сообщите об этом в управление.