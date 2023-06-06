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​В Югре в озере Магылор утонул мужчина

45-летний мужчина утонул в озере Магылор в ХМАО

​В Югре в озере Магылор утонул мужчина
Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО / vk.com

В Югре произошел очередной случай гибели при купании. В Нижневартовском районе в озере Магылор утонул 45-летний мужчина, сообщает ГИМС МЧС России по ХМАО в своей группе в ВК.

«Около 19 часов от очевидцев поступило сообщение о том, что утонул мужчина 1978 г.р.», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что водоемы в Югре еще не прогрелись до необходимых температур для безопасного купания, что может привести к судорогам. Там также напомнили основные правила безопасности:

  • ︎используйте для купания оборудованные пляжи;
  • не ныряйте в незнакомых водоемах;
  • не купайтесь, где установлены запрещающие знаки;
  • ︎избегайте длительного пребывания в воде, не заплывайте далеко от берега;
  • не купайтесь в состоянии опьянения;
  • не отпускайте детей на водоемы одних.

Ранее в ХМАО утонули двое подростков. Трагедии произошли в Лянторе и Нижневартовске.


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06 июня в 10:28, просмотров: 631, комментариев: 0
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