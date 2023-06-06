45-летний мужчина утонул в озере Магылор в ХМАО

В Югре произошел очередной случай гибели при купании. В Нижневартовском районе в озере Магылор утонул 45-летний мужчина, сообщает ГИМС МЧС России по ХМАО в своей группе в ВК.

«Около 19 часов от очевидцев поступило сообщение о том, что утонул мужчина 1978 г.р.», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что водоемы в Югре еще не прогрелись до необходимых температур для безопасного купания, что может привести к судорогам. Там также напомнили основные правила безопасности:

︎используйте для купания оборудованные пляжи;

не ныряйте в незнакомых водоемах;

не купайтесь, где установлены запрещающие знаки;

︎избегайте длительного пребывания в воде, не заплывайте далеко от берега;

не купайтесь в состоянии опьянения;

не отпускайте детей на водоемы одних.

Ранее в ХМАО утонули двое подростков. Трагедии произошли в Лянторе и Нижневартовске.