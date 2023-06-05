Всероссийский «ЗаБег.РФ» впервые прошел в Сургутском районе

В Сургутском районе впервые прошел Всероссийский «ЗаБег.РФ». Участие в нем приняли 800 человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Полумарафон "ЗаБег.РФ" прошел в сельском поселении Солнечный с численностью населения порядка 13 тысяч человек. Это стало настоящим событием не только для жителей поселка, но и всего Сургутского района. Сюда съехались спортсмены и любители здорового образа жизни со всей Югры, Ямала, Новосибирска, Омска, Томска и других городов страны», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Старт соревнованиям дал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Участники пробежали четыре дистанции на 1, 5, 10 и 21,1 км.

В сквере Солнечного организовали концертную программу с музыкальными номерами и ярмарочную торговлю, работали спортивные площадки и фотозоны. По словам организаторов полумарафона, именно такие праздники способствуют популяризации здорового образа жизни. Тем более что в Сургутском районе для этого созданы все условия. К концу года в Солнечном появится самый большой в Сургутском районе стадион, включающий в себя 6 спортивных зон: мини-футбол, баскетбол, волейбол, комплекс воркаута и площадку ГТО.

«В рамках проекта предусмотрено футбольное поле с искусственной травой с дренажной системой и ливневой канализацией, плоскостные сооружения, наружное освещение, трибуны для зрителей. А вообще одновременно строим 11 объектов спорта в Лямина, Угуте, Русскинской и других поселениях», - отметил Андрей Трубецкой.