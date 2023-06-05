15-летний подросток утонул в пожарном водоеме в ХМАО

В Югре произошла очередная трагедия на воде. 15-летний подросток утонул в пожарном водоеме, расположенном в ДНТ «Феникс» в Лянторе, сообщает пресс-служба ГИМС МЧС по ХМАО.

«В ДНТ "Феникс" города Лянтора на пожарном водоеме во время купания нырнул и не вынырнул подросток 2008 г.р. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции тело погибшего извлечено из воды», - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что купание в карьерах крайне опасно - их глубина обычно составляет от 8 до 24 метров, дно неравномерное с ямами. Вода еще не прогрелась до комфортных температур.

Родителей просят не отпускать детей на водоемы одних. Даже если ребенок находится в компании друзей, помочь ему будет некому. Взрослых, увидевших детей на водоемах одних, просят сообщать об этом по телефону 112.

В конце мая в Нижневартовске утонул 14-летний мальчик. Он отправился купаться вместе с двумя друзьями.