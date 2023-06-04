За весь сезон в ХМАО потушили более 200 ландшафтных и лесных пожаров

В Югре с начала сезона ликвидировали 120 ландшафтных пожаров и 112 лесных возгораний. По данным на 4 июня, в ХМАО бушует 13 пожаров в Кондинском, Нижневартовском, Советском и Октябрьском районах. 6 из них локализованы. Об этом сообщат региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

К ликвидации действующих пожаров привлечены 584 работника Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований «Центроспас-Югория», управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы, а также 50 работников федеральной авиалесоохраны. Используется необходимое спецоборудование, авиатехника, в том числе и самолет-амфибия МЧС России Бе-200.

За прошедшие сутки потушили 12 возгораний.

Напоминаем номера телефонов, по которым необходимо сообщать о фактах возгорания на природе: