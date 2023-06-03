В Нефтеюганске цветочные вандалы испортили композиции из тюльпанов

В Нефтеюганске неизвестные сорвали тюльпаны с городских клумб. Глава муниципалитета Эльвира Бугай призвал горожан не портить цветочные композиции и пригрозила штрафами за уничтожение растений.

«В центре города сорваны тюльпаны! Не успели цветы распуститься, как были разобраны на букеты, а некоторые вырваны с корнем. Уважаемые жители города! Обращаюсь к вам с просьбой беречь красоту, которая достается большим трудом и пресекать подобные акты вандализма в случае, если вы стали их свидетелем. Порядок в городе зависит от каждого из нас и начинается с малого - ответа за свои действия», - написала градоначальница на своей странице в ВК.

Она напомнила, что за уничтожение декоративных растений предусмотрена административная ответственность и штраф до 25 000 рублей.

Видео с камер наблюдения, зафиксировавших вандалов, будет направлено в ОМВД для установления виновных и привлечения их к ответственности.