Югорчан ожидают жаркие выходные с дождем и грозами

В предстоящие выходные в ХМАО будет жарко - воздух прогреется до +33 градусов. Также местами пройдут дожди и грозы, сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 3 июня, ожидается +26+31 градус днем и +12+17 градусов ночью. Прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер с порывами 7-12 м/с подует с юго-востока.

В воскресенье, 4 июня, столбик термометра покажет днем +28+33 градуса, ночью +15+20 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь и грозу в отдельных районах. Ветер переменных направлений со скоростью 7-12 м/с.