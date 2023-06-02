Площадь лесных пожаров в ХМАО превысила 3 тысячи гектаров

Площадь лесных пожаров в ХМАО за сутки выросла более чем в два раза. Днем ранее она составляла 1 560 га, а сегодня утром - уже 3 443 га, сообщает телеграм-канал окружного департамента недропользования.

Всего в регионе зарегистрировано 14 лесных и 1 ландшафтный пожар. Большинство возгораний - на территории Кондинского района, где пожарные борются с 12 лесными пожарами на общей площади 3 248 га. В Нефтеюганском и Сургутском районах зарегистрировано по одному пожару, оба локализованы.

«Ландшафтное возгорание возникло по вине человека, лесные пожары из-за прохождения грозового фронта», - уточняют в пресс-службе.

Ликвидацией действующих пожаров занимаются 442 работника Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований «Центроспас-Югория», управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы. Планируется наращивание группировки сил и средств, в том числе и в рамках межрегионального маневрирования.