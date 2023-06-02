На автодороге в Нефтеюганском районе Югры погибла 52-летняя женщина

В первый день лета, 1 июня, на автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района произошла смертельная авария. По предварительной информации, виновница ДТП пыталась совершить обгон на дороге, но спровоцировала столкновение с двумя автомобилями.

«Около 12:30, на 555 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района, 52-летняя женщина, управляя автомобилем «Kia», по предварительным данным, при осуществлении маневра «обгон», в месте, где это не запрещено ПДД, не убедилась в безопасности своего перестроения и допустила столкновение с транспортными средствами «Nissan» и «Volvo», − сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Виновница автоаварии погибла. Водитель «Nissan» и 11-летний пассажир «Кia» получили травмы.

Всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировали пять ДТП, в которых один человек скончался и еще семь − получили травмы, в том числе несовершеннолетний.