Вклады югорчан выросли на 13% за год

Жители ХМАО держат на банковских счетах более 534 млрд рублей. Это самый большой объем средств в «тюменской матрешке», для сравнения - тюменцы и ямальцы хранят на счетах 295 млрд и 230 млрд рублей соответственно. При этом значительную часть или 80% общего объема депозитов жители региона хранят в рублях, сообщает пресс-служба тюменского отделения Банка России.

Объем средств на депозитных и текущих счетах жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО увеличился за год на 16% и составил на начало мая 1,1 трлн рублей. При этом наибольший прирост сбережений отмечен на Ямале – 28%, у тюменцев и югорчан вклады выросли на 13%.

«Вклады по-прежнему остаются самым популярным и надежным инструментом сбережения средств граждан. Рублевые вклады не только защищены от санкционных рисков и застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей, но и более доходны, чем валютные. Так, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков страны во второй декаде мая составила 7,75%, что превышает уровень инфляции», – сообщила управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.