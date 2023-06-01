​Жительницу Березово заподозрили в мошенничестве на сумму свыше 2 млн рублей

В Березовском районе ХМАО возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В совершении преступления подозревается начальник отдела по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию одного из районных учреждений, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, подозреваемая в течение 2022 года похищала деньги учреждения. Причиненный ей ущерб оценили в сумму свыше 2,3 млн рублей.

«Подозреваемая неправомерно изготавливала документы, в которых указывала личный банковский счет, а затем передавала их в казначейство для зачисления», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.