РЖД возобновили летние скидки на билеты для школьников в ХМАО

Для школьников Югры будут действовать скидки в 50% на железнодорожные билеты. Для покупки льготного билета справка учащегося, воспитанника очной формы обучения не требуется. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Акция продлится все лето, и действует на покупку проезда в общих и плацкартных вагонах, с местами для сидения в скорых и пассажирских поездах дальнего следования. Под акцию не попадают купе, а также скоростные и высокоскоростные поезда. Льготой нельзя также воспользоваться при оплате допуслуг.

На скидку могут рассчитывать дети в возрасте от 10 до 17 лет.