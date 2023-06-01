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Центр медицины катастроф Югры получит субсидию из госбюджета

В 2024 году санавиация ХМАО будет работать на 418 часов больше за счет субсидии

Центр медицины катастроф Югры получит субсидию из госбюджета
Фото: депздрав ХМАО

Санавиация ХМАО получит федеральную субсидию на закупку авиационных работ для оказания скорой специализированной медицинской помощи. Это позволит дополнительно закупить 418 летных часов на 2024 год. Данное решение одобрено правительством Югры.

Предоставление субсидии из федерального бюджета будет производиться в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение».

Напомним, что Центр медицины катастроф Югры направлен на оказание экстренной помощи жителям труднодоступных территорий и работникам обособленных объектов нефтегазового комплекса.

Филиалы находятся в пяти муниципалитетах региона. В круглосуточной готовности к вылету находятся пять вертолетов Ми-8 и самолет Л-410. За прошлый год санавиация ХМАО свершила более 1,7 тысячи вылетов.


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Сегодня в 14:21, просмотров: 125, комментариев: 0
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