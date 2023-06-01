Площадь лесных пожаров в ХМАО превысила полторы тысячи гектаров

В Югре продолжает увеличиваться площадь объятых огнем лесов. По данным на утро сегодняшнего дня, в округе действуют 15 лесных пожаров на площади 1 560 га и 1 ландшафтный на площади 90 га, сообщает телеграм-канал регионального департамента недропользования. Днем ранее было 11 лесных пожаров на общей площади 1147,1 га.

Большинство возгораний зарегистрировано в Кондинском районе, где пожарные борются с 12 пожарами. В Нефтеюганском и Сургутском районах зарегистрировано по одному пожару.

«Также действует возгорание на землях ООПТ – в государственном природном заповеднике «Юганский», на площади 22 га», - уточнили в департаменте.