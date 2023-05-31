Губернатор Югры проведет эфир на тему экологии

Очередной темой для прямого эфира Натальи Комаровой станет экология. Об этом губернатор Югры рассказала в своих социальных сетях: «Уважаемые земляки, 2 июня в 12:00 встретимся на прямой линии «Охрана окружающей среды» (нацпроект «Экология»). Вместе приводим в порядок общественные зоны населенных пунктов, лесные массивы, берега рек. Оценим результаты. Региональный оператор «Югра-Экология», представители добровольческих объединений, «Авиалесоохраны» тоже готовы ответить на вопросы по организации обращения с отходами, охраны лесов. Присылайте свои вопросы к эфиру в комментариях под этим постом. С каждым обращением будут работать ответственные органы власти, специалисты Центра управления регионом».

Стоит отметить, что традиционно вопросы, которые не попадут в эфир, будут отдельно рассмотрены профильными специалистами муниципального и окружного уровня и Центром управления регионом, и все ответы будут доведены до спрашивающих.

Эфир губернатора Югры будет транслироваться во всех социальных сетях главы региона – https://vk.com/nv_komarova, https://ok.ru/nv.komarova – а также в официальном сообществе региона «ВКонтакте» — https://vk.com/shtabugra. Начало разговора – в 12:00.