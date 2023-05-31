Югра получила из федерального бюджета дополнительные деньги на санавиацию

Дополнительную субсидию из федерального бюджета на работу санитарной авиации получит Югра. Решение об этом утвердило правительство региона под председательством Натальи Комаровой. При помощи этих денег регион сможет оплатить больше авиационных работ по оказанию скорой помощи (по сути, спасения людей, оказавшихся в беде вдалеке от цивилизации и передовой медицины). «Решение принимается в целях обеспечения своевременности оказания такой помощи с использованием санитарной авиации», – приводит слова главы региона департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей.

«Данная заявка позволит дополнительно закупить 418 летных часов на 2024 год», — добавила исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Югры Елена Касьянова. Стоит отметить, что Центр медицины катастроф, который занимается спасением людей в труднодоступных территориях, использует 116 вертолетных площадок, сеть которых позволяет за два часа доставить человека в больницу буквально из любой точки Югры. На медицинском дежурстве круглосуточно находятся пять вертолетов Ми-8 и самолет Л-410. В 2022 году медицинские бригады совершили почти 1,8 тысячи вылетов, срочную помощь получили 2,5 тысячи человек.