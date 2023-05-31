В Нефтеюганске задержали сотрудников компании за коммерческий подкуп почти на 6 млн рублей

В Нефтеюганске задержали двух сотрудников компании в сфере ТЭК. Они подозреваются в получении подкупа на сумму не менее 5,8 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Оперативники установили, что подозреваемые вступили в преступный сговор с юрлицом и получили от него 1,5 млн рублей, а также автомобиль стоимостью почти 4 млн рублей. За полученное вознаграждение сотрудники организации заключили с юрлицом договор и должны были беспрепятственно принять выполненные им работы.

«Подозреваемые задержаны сотрудниками полиции при получении очередного незаконного денежного вознаграждения в размере 200 000 рублей», - уточнили в пресс-службе полиции.

В отношении задержанных избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства преступления.