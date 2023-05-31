365 югорчан пострадали от укусов клещей за неделю

В Югре за минувшую неделю зарегистрировано 365 пострадавших от нападения клещей. Это на 11,6% больше, чем неделей ранее. 17% от общего числа пострадавших - дети, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«Наибольшее количество присасываний произошло в лесу – 29,2%, в черте городов, поселков - 25,82, на дачах, садовых участках - 24,65%, завозных - 17,96, на кладбищах - 1,41, в парках и скверах - 0,94% всех присасываний, зарегистрированных с начала сезона», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что не были привиты против клещевого энцефалита 83,5% пострадавших. Им ввели противоклещевой иммуноглобулин.

Всего с начала сезона в ХМАО от нападения клещей пострадали 853 человека. Доля зараженных клещей из тех, что были отправлены исследования, составила 31%.