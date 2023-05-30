В Югре за минувшие сутки выявили 8 новых заболевших ковидом

В ХМАО за минувшие сутки выявили всего 8 новых заболевших коронавирусом. Из них в Сургуте - 4, Нефтеюганске, Когалыме, Советском и Нефтеюганском районах - по 1. У всех заболевших на момент выявления наблюдались симптомы ОРВИ.

«Среди детей выявлен 1 случай COVID-2019, среди рабочих – 2 случая, среди служащих – 1, среди медицинских работников – 0, среди пенсионеров – 4. В категории «прочие» новых случаев не установлено», - отметили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Вылечились за сутки 49 человек, за весь период пандемии – 266 895 югорчан. Скончались за весь период 2 618 пациентов с коронавирусом.