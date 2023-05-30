Прокуратура обнаружила нехватку техники для тушения лесных пожаров в ХМАО

В Югре не хватает техники и оборудования для тушения лесных пожаров. К такому выводу пришли в природоохранной прокуратуре после проверки готовности к оперативному пожаротушению лесных пожаров.

«Установлено, что БУ ХМАО-Югры "База авиационной и наземной охраны", подведомственное Департаменту недропользования и природных ресурсов округа, несмотря на принятые в преддверии пожароопасного периода меры прокурорского реагирования, не имеет достаточной укомплектованности специализированной техникой и оборудованием, предназначенными для локализации и ликвидации пожаров», - сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Ведомство обратилось в суд с требованием обязать департамент устранить указанные нарушения. Результат рассмотрения искового заявления находится на контроле прокуратуры.