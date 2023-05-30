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​Прокуратура проверила детские площадки в Югре и нашла множество нарушений

115 нарушений выявила прокуратура в ходе проверки детских площадок в ХМАО

​Прокуратура проверила детские площадки в Югре и нашла множество нарушений
Фото: pixabay

Прокуроры Югры проверили детские игровые и спортивные площадки в преддверии летних каникул и обнаружили свыше 100 нарушений. Об этом сообщается на сайте окружного надзорного ведомства.

«В результате надзорных мероприятий прокурорами выявлено свыше 115 нарушений, внесено 45 представлений, объявлено 12 предостережений, предъявлено 1 исковое заявление, возбуждено 1 дело об административном правонарушении, по мерам реагирования 3 лица уже привлечены к дисциплинарной ответственности и 1 лицо к административной», - говорится в сообщении.

Проверка показала, что обслуживающие организации и местные власти нарушают требования законодательства при содержании детских игровых и спортивных площадок. Например, в Нягани обслуживание игровых площадок проводится нерегулярно, на игровых и спортивных элементах есть опасные повреждения, а ограждения частично повреждены. Указанные нарушения могли стать причиной травмирования детей или привести к более тяжким последствиям, заключили в прокуратуре.

Прокурор Нягани внес руководителям управляющих компаний и предпринимателям 10 представлений, устранение нарушений находится на контроле. После вмешательства прокуратуры также отремонтировали детские площадки в других муниципалитатах ХМАО.


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Сегодня в 09:49, просмотров: 84, комментариев: 0
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