Школьников ХМАО приглашают на летние образовательные курсы по программированию

Юных югорчан приглашают на летние образовательные курсы по программированию. Интенсив под названием «Python ー от кибербезопасности к кибервселенной» предназаначен для учащихся 8-11 классов. Подать заявление на участие можно на портале «Госуслуги», сообщает телеграм-канал администрации Нижневартовска.

«В рамках этой программы можно изучить основы кибербезопасности, принципы работы алгоритмов, структуры данных, классы и функции, а написать программы на Python и многое другое», - говорится в сообщении.

Обучение проводится в рамках проекта «Код будущего», который организован под эгидой федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».