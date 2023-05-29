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В ХМАО назвали города-лидеры по распитию алкоголя в общественных местах

Меньше всего югорчане распивают алкоголь в общественных местах в Радужном, Лангепасе и Когалыме

В ХМАО назвали города-лидеры по распитию алкоголя в общественных местах
Фото: unsplash.com

В Югре за первые четыре месяца 2023 года этого года выявлено 5,397 административных нарушений, связанных с распитием алкогольных напитков в общественных местах. Это на 46 случаев больше, чем за аналогичный период 2022, сообщили «Вестнику» в пресс-службе окружного УМВД.

С начала 2023 года в Нижневартовске выписано 1,660 административных штрафов за распитие спиртных напитков в общественных местах. Это рекорд среди муниципалитетов Югры

На втором месте антирейтинга расположился Сургут – 862 случая (в 2022 – 1,131), на третьем – Сургутский район – 1,417 (в 2022 – 1219).

Меньше всего таких нарушений зарегистрировано в Радужном – 12 (в 2022 – девять), Лангепасе – 11 (в 2022 – 79) и Когалыме – 11 (в 2022 – 38). В последних двух из этих муниципалитетов количество случаев распития спиртных напитков в неположенном для этого местах снизилось на 86% и 71%.


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Сегодня в 11:52, просмотров: 144, комментариев: 0
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