Весной в Югре выявили более 50 нарушений правил оборота оружия

На сегодняшний день жители Югры владеют 107 тысячами единиц огнестрельного оружия, в том числе нарезным стволом. Разрешение на это выдали 54 тысячам человек, сообщает пресс-служба окружного управления Росгвардии.

«В период весеннего сезона охоты на водоплавающую и боровую дичь инспекторы Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели более 700 проверок соблюдения жителями автономного округа законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, − говорится в сообщении. − По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено более 50 нарушений правил хранения и сроков регистрации оружия, изъято свыше 40 единиц оружия. Виновные лица привлечены к административной ответственности».

В некоторых случаях югорчане добровольно сдают оружие. Так, за денежное вознаграждение из незаконного оборота жителями округа было сдано две единицы оружия, более 260 патронов различного калибра и 100 грамм пороха.