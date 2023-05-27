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В Югре тушат один ландшафтный и пять лесных пожаров

За прошедшие сутки в Югре потушили пять лесных пожаров

В Югре тушат один ландшафтный и пять лесных пожаров
Фото: ru.freepik.com

На сегодняшний день в Югре проводят работы по тушению одного ландшафтного пожара в Сургутском районе и пяти лесных – в Ханты-Мансийском и Кондинском районах. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, сообщили в пресс-службе депнедра и природных ресурсов округа.

«Сегодня в регионе преимущественно прогнозируются 2-3 классы пожарной опасности, в Нижневартовском районе — 4 класс. Мониторинг югорских лесов, в том числе с применением авиатехники, осуществляется в постоянном режиме», – говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки в регионе потушили пять лесных пожаров на площади 252,81 га в Сургутском, Кондинском и Советском районах.

С начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 55 лесных пожаров на площади 1409,29 га и 103 ландшафтных на площади 13 373,6 га.


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Сегодня в 11:32, просмотров: 101, комментариев: 0
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