У 37 югорчан подтвердился коронавирус за последние сутки, у двух из них пневмония

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506084"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941987"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=gd7pgW6liP0EKHsMQAyaKfAau6IgAaB/nL+bYp3TGzrSAnwF4ZxVJu4B3ur7yGdziTueya33ldAdIpZhF+fc99cBxZMisFNBDDCL9H3BkXIb+Ycbr7lHq9VsJtFeef0tNcChLHLsmpt+fc7KS+rva3/kSdmay5uSB41iuTWe/y8="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=gd7pgW6liP0EKHsMQAyaKfAau6IgAaB/nL+bYp3TGzrSAnwF4ZxVJu4B3ur7yGdziTueya33ldAdIpZhF+fc99cBxZMisFNBDDCL9H3BkXIb+Ycbr7lHq9VsJtFeef0tNcChLHLsmpt+fc7KS+rva3/kSdmay5uSB41iuTWe/y8="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "119"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(62) "Культурное сотрудничество (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "feeb46b72549025df20916ea25222d20.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:21:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:47"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "119"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506045"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941986"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=2+21lZCxmuqe4X1zbrEaqK2CHgIpJ6ZFP04+ZQqc8t/A7UQaUrzY91OzPqSa6ICNMc0/W13SvelRX8oFyeLZf3CyFRuzbXT0CXlfKBN+JOr5vNYSOCxHh89A56L3dxvC+kE4wh/gG9Rq/C+WYXHvRnL1Rj/9lxnSB6chbLcpYDQ="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=2+21lZCxmuqe4X1zbrEaqK2CHgIpJ6ZFP04+ZQqc8t/A7UQaUrzY91OzPqSa6ICNMc0/W13SvelRX8oFyeLZf3CyFRuzbXT0CXlfKBN+JOr5vNYSOCxHh89A56L3dxvC+kE4wh/gG9Rq/C+WYXHvRnL1Rj/9lxnSB6chbLcpYDQ="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "120"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(60) "Культурное сотрудничество (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "404efffc4e2f837aac065b23c9332c9c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:20:45"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "120"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506084"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941987"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=gd7pgW6liP0EKHsMQAyaKfAau6IgAaB/nL+bYp3TGzrSAnwF4ZxVJu4B3ur7yGdziTueya33ldAdIpZhF+fc99cBxZMisFNBDDCL9H3BkXIb+Ycbr7lHq9VsJtFeef0tNcChLHLsmpt+fc7KS+rva3/kSdmay5uSB41iuTWe/y8="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=gd7pgW6liP0EKHsMQAyaKfAau6IgAaB/nL+bYp3TGzrSAnwF4ZxVJu4B3ur7yGdziTueya33ldAdIpZhF+fc99cBxZMisFNBDDCL9H3BkXIb+Ycbr7lHq9VsJtFeef0tNcChLHLsmpt+fc7KS+rva3/kSdmay5uSB41iuTWe/y8="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "119"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(62) "Культурное сотрудничество (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "feeb46b72549025df20916ea25222d20.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:21:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:47"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "119"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506045"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941986"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=2+21lZCxmuqe4X1zbrEaqK2CHgIpJ6ZFP04+ZQqc8t/A7UQaUrzY91OzPqSa6ICNMc0/W13SvelRX8oFyeLZf3CyFRuzbXT0CXlfKBN+JOr5vNYSOCxHh89A56L3dxvC+kE4wh/gG9Rq/C+WYXHvRnL1Rj/9lxnSB6chbLcpYDQ="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=2+21lZCxmuqe4X1zbrEaqK2CHgIpJ6ZFP04+ZQqc8t/A7UQaUrzY91OzPqSa6ICNMc0/W13SvelRX8oFyeLZf3CyFRuzbXT0CXlfKBN+JOr5vNYSOCxHh89A56L3dxvC+kE4wh/gG9Rq/C+WYXHvRnL1Rj/9lxnSB6chbLcpYDQ="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "120"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(60) "Культурное сотрудничество (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "404efffc4e2f837aac065b23c9332c9c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:20:45"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "120"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,9841   EUR  85,8767  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​У 37 югорчан диагностировали ковид за минувшие сутки

У 37 югорчан подтвердился коронавирус за последние сутки, у двух из них пневмония

​У 37 югорчан диагностировали ковид за минувшие сутки
Фото: pixabay

В Югре за минувшие сутки выявлено 37 новых случаев коронавируса. Из них в Сургуте - 11, Нижневартовске - 6, Нягани - 5. В других городах и районах округа зафиксировано от 1 до 3 новых заболевших. У 35 пациентов на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у двух диагностирована пневмония, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«Среди детей выявлено 2 случая COVID-2019, среди рабочих – 4 случая, среди служащих – 4, среди медицинских работников – 4, среди пенсионеров – 18. В категории «прочие» установлено 5 случаев», - уточнили в пресс-службе ведомства.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:57, просмотров: 108, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. На ремонт трех участков дорог в Сургуте выделили 440 миллионов рублей 839
  2. ​Югорских купальщиков предупредили о коварности Оби 826
  3. ​В Югре за сутки у 43 человек подтвердился коронавирус 727
  4. Централизованная система горячего водоснабжения – вчерашний день. Жители, как минимум, в новостройках должны сами регулировать воду и тепло 455
  5. Пенсионер без прав учинил ДТП в Нягани - пострадали двое 410
  6. Каждый третий посетитель вытрезвителя Сургута оказывался вахтовиком 389
  7. Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 мая // АФИША 384
  8. В ХМАО раскрыли причину возгорания на теплоходе 362
  9. ​Твердый зачет! 293
  10. Один ландшафтный и шесть лесных пожаров действуют в Югре 263
  1. ​Как дела с новой поликлиникой «Геолог», как поступать с бродячими собаками, и почему режут думские полномочия 4862
  2. Новая сеть автобусных маршрутов заработала в Сургуте 2772
  3. Церемония награждения победителей конкурса «Спортивная элита» прошла в Сургуте 2359
  4. ​Движение с остановками 2313
  5. ​«Вторичка» нащупывает баланс: ипотека дорожает, а некоторые квартиры дешевеют 2201
  6. Чтобы войны прекратились, нужно менять не внешнюю политику или другие высшие сферы, а нашу общую повседневность 2193
  7. На глазах у работников кафе в Сургуте зарезали мужчину – убийца скрылся с места преступления 2117
  8. Загрузил в багажник и увез: югорчанина задержали за кражу электросамоката 2068
  9. ​Глава Росприроднадзора и губернатор Тюменской области приняли участие в экологической акции школьников 2033
  10. Из-за несоблюдения очередности проезда в Нефтеюганске погиб 35-летний мужчина 2004
  1. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 7655
  2. ​Собрание акционеров Сургутнефтегаза назначено. Что с дивидендами и легендарной кубышкой? 5425
  3. ​Председатель 5194
  4. Быстро, просто, кое-как 5021
  5. ​Как дела с новой поликлиникой «Геолог», как поступать с бродячими собаками, и почему режут думские полномочия 4862
  6. ​С чего житель восточного района будет голосовать за микро-скверик в центре Сургута? Нужен большой городской проект 4783
  7. ​Почти как выборы 4675
  8. Кушать подано: три необычных рецепта окрошки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4460
  9. Впечатляющие фильмы о войне // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4015
  10. ​Пять решений семейного квартала «Азбука» с заботой о жителях 3948

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика