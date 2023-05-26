«Почта России» выпустила открытки с изображением природы и городов ХМАО

Отличная новость для всех любителей красивой и одновременно суровой природы ХМАО. «Почта России» и Русское географическое общество выпустили открытки с изображениями природы и достопримечательностей 20 регионов, в число которых вошла Югра.

«Фотографии для проекта взяты из архивов ежегодного конкурса «Самая красивая страна». Новую лимитированную серию пополнили виды Нижневартовска, Сургута, Нижневартовского и Сургутского районов», - сообщает телеграм-канал правительства ХМАО.

Уточняется, что тираж ограниченный, по одной тысяче экземпляров каждой карточки. Приобрести и отправить открытки можно в отделениях «Почты России» и туристических киосках.