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Один ландшафтный и шесть лесных пожаров действуют в Югре

В Югре тушат семь пожаров на сегодняшний день

Один ландшафтный и шесть лесных пожаров действуют в Югре
Фото: unsplash.com

Сегодня на территории Югры проводят работы по тушению одного ландшафтного и шести лесных пожаров. Так, возгорания зарегистрировали в Сургутском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах, сообщили в пресс-службе депнедра и природных ресурсов округа.

«Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Все пожары находятся в авиационной зоне. К ликвидации привлечены 98 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника», − говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в регионе потушили:

  • шесть ландшафтных пожаров на площади 1140 га в Нижневартовском, Белоярском и Октябрьском районах;
  • пять лесных пожаров на площади 250,9 га в Нижневартовском, Сургутском, Кондинском и Советском районах.

На нынешний момент в регионе преимущественно прогнозируется 2-4 классы пожарной опасности, в Кондинском районе — пятый класс.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 50 лесных пожаров.


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Сегодня в 12:12, просмотров: 134, комментариев: 0
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