В нынешнем году на каждую сотню заключенных браков в ХМАО приходится столько же разводов

На первый квартал этого года, в округе официально зарегистрировали отношения 2 228 пар, развелись — 2 225. В целом, эти показатели аналогичны предыдущему году, сообщает пресс-служба Тюменьстат.

«За январь-март 2023 года естественный прирост населения составил 1 765 человек и увеличился на 32,5% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года», – заключили в статистическом ведомстве.

При этом в Югре заметно увеличился естественный прирост населения: за первый квартал в автономном округе родилось 4 500 тысячи человек, показатель остался на уровне аналогичного периода прошлого года. Скончалось около 2 800 тысячи югорчан, на 14% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года.