Школьница пострадала при столкновении «Газели» с Volkswagen в Мегионе

ДТП с пострадавшим ребенком произошло днем накануне, 24 мая, в Мегионе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 22-летний водитель «Газели», проезжая нерегулируемый перекресток, не уступил дорогу и столкнулся с Volkswagen, который двигался по главной дороге. После столкновения отечественный автомобиль опрокинулся.

«В результате ДТП пассажир иномарки - 12-летняя девочка - получила травмы», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы.