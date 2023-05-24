Наталья Комарова запретила посещать леса в ХМАО

В ХМАО с завтрашнего дня, 25 мая, вводится запрет на посещение лесов. Жителям региона запрещается посещать леса и въезжать в лесные массивы на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах и других транспортных средствах, в том числе для охоты и рыболовства в поймах крупных рек, сообщает пресс-служба окружного правительства. .

«Не допускается разбрасывание горящих спичек, окурков, стеклянной тары, запрещено использование открытого огня, проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда», - говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующее принято по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой в связи с повышением класса пожарной опасности в лесах. В девяти муниципалитетах установлен 4 класс пожарной пасности, в Кондинском районе - пятый. Это означает высокий риск возникновения природных пожаров.

По данным Авиалесоохраны Югры на 15:00 24 мая, на территории округа проводятся работы по тушению одного ландшафтного пожара на площади 350 га в Сургутском районе и трех лесных пожаров на площади 87 га в Сургутском, Кондинском и Советском районах.

С начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировали 44 лесных пожара на площади 1110,78 га и 97 ландшафтных на площади 12233,6 га. По данным властей, причиной всех ландшафтных возгораний стало несоблюдение населением правил пожарной безопасности. Что касается лесных пожаров, то из них 82% произошли по вине человека.