В Югре стартовала юбилейная ХХ международная акция «Спасти и сохранить»

В Югре стартовала юбилейная ХХ международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Ее торжественное открытие состоялось на спортивной площадке микрорайона «Иртыш-2» в Ханты-Мансийске. «Нашей акции уже 20 лет, но она по-прежнему живая, именно потому, что каждый год наполняется новыми для нас с вами открытиями и направлениями для работы. Крайне важно, что в акции, наряду со взрослыми, принимает участие огромное количество детей и молодых людей. Мы все объединяемся для того, чтобы сделать жизнь на нашей планете максимально комфортной», – обратилась к гостям мероприятия Наталья Комарова.

Сквозной темой акции в этом году станет «Югра – территория экологического благополучия». «Спасти и сохранить» в этом году дебютировала с субботника «Зеленая волна» – это серия мероприятий по очистке и озеленению территорий, а также защите окружающей среды. В ходе эстафеты югорчане организовывают уборку территорий, проводят посадки деревьев, мастер-классы и экологические уроки. К «Зеленой волне» в этом году присоединятся участники 78 регионов России и 61 страны мира.