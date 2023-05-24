487 югорчан обратились за медпомощью после укусов клещей

В Югре 487 человек обратились за медпомощью после укусов клещей, из них 15% - дети. Такие данные на 18 мая приводит пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

От укусов клещей пострадали жители 18 муниципалитетов региона. Окружные показатели обращаемости оказались превышены в Нефтеюганском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Кондинском, Советском районах, в также в Ханты-Мансийске, Урае, Нягани, Лангепасе и Пыть-Яхе.

«Наибольшее число присасываний произошло в лесу – 34,5%, в черте населенных пунктов 23,4%, на дачах и садовых участках - 20,3%, завозных - 18,7%, на кладбищах - 1,8%, в парках и скверах - 1,2%», - уточняет пресс-служба ведомства.

При этом 81% пострадавших не были привиты против клещевого энцефалита. Медики ввели им противоклещевой иммуноглобулин.

«С начала сезона на вирусофорность исследовано 191 клеща, в том числе снятых с людей 146, с объектов окружающей среды 45. Доля зараженных клещей составила 36,1%: к клещевому вирусному энцефалиту - 0,9%, клещевому боррелиозу - 31,5%, моноцитарному эрлихиозу человека - 1,8%, гранулоцитарному анаплазмозу человека - 0,9% исследованных клещей», - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.