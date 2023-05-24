Пять завозных случаев кори обнаружили в Югре с начала года

В ХМАО с января 2023 года выявлено пять случаев кори в Сургуте, Когалыме и Нижневартовске. Двое заболевших - взрослые и трое - дети. Все подтвержденные случаи кори являются завозными, сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

«В 4-х случаях заболевшие не были привиты против кори по причине отказов», - уточнили в пресс-службе.

Корь может вызвать большое число осложнений, в числе которых - поражение мозга, пневмония, рассеянный склероз, слепота и глухота, поражение почек, напоминают специалисты. Защититься от болезни поможет только вакцинация. Дети проходят вакцинацию в 1 год и ревакцинацию - в 6 лет. Взрослым прививки против кори ставят до 35 лет, отдельным категориям, относящимся к группам риска, – до 55.