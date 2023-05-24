Юные археологи из Югры продолжат исследования на территории «Священной кедровой рощи»

В ХМАО предстоящим летом в третий раз откроются образовательные лагеря «Археологи – школьникам Югры». Ребята продолжат исследования на территории «Священной кедровой рощи», начатые годом ранее, сообщает пресс-служба администрации Сургута в своем телеграм-канале.

«В предстоящем югорском археологическом полевом сезоне продолжатся исследования на территории «Священной кедровой рощи», начатые годом ранее. Археологи планируют проследить историю салымских ханты в эпоху Великого переселения народов, на более поздних этапах», - говорится в сообщении канала.

В прошлом году юные археологи обнаружили в ходе работ захоронение вождя эпохи Великого переселения народов (V-VIII веков), его нагрудное украшение, ремень с серебряными накладками пряжками и железный топор.