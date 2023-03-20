Наибольшую зарплату в ХМАО получают работники в сфере добычи нефти и газа

Югра заняла 15 место в рейтинге регионов по зарплатам в различных отраслях. Согласно результатам исследования, самую высокую зарплату в ХМАО в 2022 году получали работники, занятые в сфере добычи нефти и газа. Их среднемесячный заработок составил 116 тыс. рублей, говорится в исследовании РИА Новости.

На первом месте рейтинга оказалась Москва, где самая высокая зарплата наблюдается у сотрудников финансовой сферы - в среднем 224 тыс. рублей. На втором месте - Сахалинская область. В этом регионе в добывающей отрасли средний заработок составляет 223 тыс. рублей в месяц. Замыкает тройку Ямал с зарплатами 200 тыс. рублей в месяц в сфере добычи нефти и газа.

«Последние места в текущем рейтинге занимают: Республика Мордовия, Республика Калмыкия, Ивановская область, Псковская область и Алтайский край. Во всех этих регионов отраслью с наибольшей зарплатой является госслужба», - говорится в исследовании.