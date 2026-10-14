Ханты-Мансийск победил в номинации Город счастливого родительства

Ханты-Мансийск стал победителем Всероссийского конкурса «Семейная столица России» в номинации «Город счастливого родительства» среди городов с населением до 500 тысяч человек. Об этом сообщает канал «Югра официально». Награду делегации округа вручили заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Эксперты оценивали демографическую динамику, количество многодетных семей и доступность инфраструктуры — школ, детских садов, поликлиник и парков.

Во время визита в Ханты-Мансийск представители конкурсной комиссии посетили социальные и культурные объекты, изучили местные проекты и систему поддержки семей. По информации источника, особое впечатление на гостей произвели традиция семейного театра и фестиваль «Варежка».

Ранее в Югре подвели итоги регионального конкурса «Семья года», победители которого получили право представить округ на федеральном уровне. Церемония награждения прошла в Ханты-Мансийске. Среди участников были семьи, развивающие проекты семейного чтения и участвующие в фестивале кукольных театров «Варежка».