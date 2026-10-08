​В США озабочены чумой в Иркутске, а в России — нет. Почему так

От нас скрывают грядущую пандемию чумы? Мы все умрем? Умрем, но не сейчас и не от чумы. Сразу оговоримся: официального подтверждения чумы в Иркутске нет, в городе спокойная ситуация. Что же произошло?

Почему Иркутск?

Именно там находится институт, который занимается изучением чумы. По слухам, которые муссируются в соцсетях, сотрудница этого учреждения разбила пробирку с возбудителем и заразилась легочной чумой. Роспотребнадзор эту версию не подтвердил, озвучив предварительный диагноз — «пневмония неустановленной этиологии».

Географическое положение города. В Бурятии, Туве, Монголии и на Алтае находится природный очаг чумы. Почти каждый год какой-нибудь неудачливый охотник ловит суслика-переносчика бубонной чумы, снимает с него шкурку, ест его сырую печень в кругу семьи, заражается и умирает в своей юрте, если не успевает начать лечение антибиотиками в первые часы болезни.

Если лечение начинается вовремя, есть все шансы на выздоровление. Так было у 10-летнего мальчика на Алтае в 2016 г. Важно: чума очень хорошо поддается контролю.

В чем основные отличия чумы от COVID-19 и почему нельзя говорить о грядущей пандемии?

Даже если предположить, что легочная чума в Иркутске таки есть, ситуация будет сильно отличаться от коронавирусной. Вирус COVID в 10 раз заразнее бактерии чумы, т. е. один больной ковидом легко заражал до десятка соседей, а чумной больной заразит в среднем только одного.

Мелкодисперсная взвесь вируса, который меньше бактерии в сотни раз, после чиха уверенно держится в воздухе много минут. А вот большая и неповоротливая чумная бактерия летит при кашле на метр-полтора и падает под действием силы тяжести. Больной ковидом неделю бодро чихает на всех, не зная о своей заразности, больной же чумой начинает кашлять — распространять инфекцию — когда у него уже начался жар, наблюдаются слабость и все признаки тяжелого заболевания.

Практический вывод: пока даже маску покупать не надо, а если особо тревожным людям хочется уберечься, то лучше купить в аптеке доксициклин за 200 рублей.

Оригинал