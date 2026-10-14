На улице Есенина в Сургуте могут появиться тротуары

В Сургуте могут реконструировать улицу Есенина, на которой сейчас отсутствуют тротуары. В городском бюджете предусмотрены средства на подготовку проектной документации. Об этом сообщили представители администрации в комментариях под публикацией главы города Максима Слепова.

На проблемы с движением на улице Есенина обратила внимание сургутянка Лариса Б. «Улица Есенина двухполосная, постоянные пробки, отсутствуют тротуары, так еще на постоянной основе водители большегрузов паркуются, создавая риск ДТП и сужая видимость для автомобилистов и пешеходов!» – написала горожанка под постом главы Сургута.

В администрации пояснили, что обустроить тротуары без реконструкции дороги невозможно. На разработку проекта предусмотрены средства в бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. После подготовки документации и определения стоимости работ власти рассмотрят возможные источники финансирования. Конкретные сроки реконструкции пока не названы.

Что касается парковки большегрузов, сургутянам советуют обращаться в Госавтоинспекцию. Сообщить о нарушении можно через «Госуслуги» или по телефонам дежурной части: 76-10-01 и 76-10-02. При обращении необходимо указать номер автомобиля, время и место предполагаемого нарушения.