Кампания по вакцинации от клещевого энцефалита началась в Югре

Жителей Югры зовут поставить прививку от энцефалита до начала сезона активности клещей. Так, в прошлом году кровососы активизировались уже в апреле, рассказали в Роспотребнадзоре.

«Итоги минувшего сезона диктуют населению Югры необходимость сделать прививку от клещевого энцефалита. Так, в 2022 году иксодовые клещи активизировались 20 апреля. Случаи заболеваний энцефалитом регистрировались в Октябрьском, Нефтеюганском, Кондинском, Нижневартовском районах, городах Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Мегион, Когалым, Сургут, Нижневартовск, Пыть-Ях», – сообщили в ведомстве.

Отметим, что летальным исходом завершились порядка 14% случаев клещевого энцефалита. Все погибшие были непривитые.

Напоминаем, что в сентябре в 2022 году число укушенных клещами югорчан стало на 40% больше, чем в прошлом году.